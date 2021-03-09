В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей

В деревне Константиновка Кармаскалинского района медсестра Анастасия Шапошникова спасла из горящего дома троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, пожар произошел 9 марта в жилом доме, принадлежащем многодетной семье. Двое старших детей были в школе, в доме оставались только трое малышей, которых мать, уходя из дома, заперла на замок.

Анастасия Шапошникова шла по улице, когда заметила идущий от дома дым и услышала громкий звук сработавшего извещателя. В окнах дома она заметила лица напуганных детей. Медсестра сначала попыталась зайти через дверь, но обнаружив, что она закрыта, побежала к окну и вытащила через него двоих детей. Чтобы убедиться, что в доме больше никого нет, она пролезла через оконный проем внутрь и увидела еще одного малыша. Накинув на него теплую одежду, женщина вытащила его на улицу, а затем вернулась и нашла источник дыма: возле печки горели два полена и занавеска. Женщина сумела закинуть поленья в топку и залила место пожара водой из ведра, которое стояло тут же.

- Буквально за считанные минуты Анастасия Шапошникова своими умелыми действиями спасла жизни трех детей и уберегла дом многодетной семьи от большого пожара. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ходатайствует о награждении Анастасии Александровны наградой МЧС России, - отметили в пресс-службе ведомства.

Кстати, в доме этой семьи установлены сразу три пожарных извещателя.