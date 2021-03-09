АО "Транснефть - Западная Сибирь" повышает эксплуатационную надежность линейной части магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило планово-предупредительный ремонт на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Томской, Омской областях и в Красноярском крае с целью повышения надежности работы оборудования.

В период плановой остановки транспортировки нефти на МН Игольско-Таловое - Парабель заменены соединительные элементы нефтепровода, а также ликвидированы дефекты трубы, выявленные в результате внутритрубной диагностики. Кроме того, на линейной части нефтепроводов Омск - Павлодар, Игольско-Таловое - Парабель и шлейфе на ПСП Уяр выполнены работы по устранению ненормативных сварных соединений.

В рамках плановых работ на технологических трубопроводах линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Москаленки" выполнен ремонт узлов запорной арматуры и частичная замена деталей. На Омской ЛПДС был демонтирован технологический трубопровод со стороны МН Омск - Павлодар. Данные работы выполнены в рамках реконструкции технологических трубопроводов станции и замены участка напорного нефтепровода.

В выполнении планово-предупредительного ремонта были задействованы 180 работников центральных ремонтных служб Омского, Томского, Красноярского РНУ, использовалось около 40 единиц специальной техники и оборудования.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в установленные сроки и осуществляется в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"