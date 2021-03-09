Новосибирский губернатор поручил ускорить реализацию проекта развития НГУ

Губернатор Андрей Травников подвел итоги рабочего визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина и членов правительства РФ. В ходе оперативного совещания глава региона дал ряд поручений, призванных ускорить реализацию проекта развития Новосибирского государственного университета (НГУ).

- Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение поддержать программу развития НГУ, причем в самые короткие сроки. Первый этап - это строительство трех зданий СУНЦ за внебюджетные средства и за счет инвестора, а также строительство трех новых корпусов для университета. Поручение премьер-министра - реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трех лет. Михаил Мишустин будет держать этот вопрос на личном контроле, - сказал Андрей Травников.

Первое здание учебного учреждения должно быть введено в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объем работ завершен к 2023-му.

Губернатор поручил своему заместителю Ирине Мануйловой и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Алексею Васильеву в кратчайшие сроки совместно с федеральным министерством науки и высшего образования детально отразить в нормативно-правовых актах те решения, которые принял премьер-министр. В свою очередь, первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков должен подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим большим объектом.

В 2018 году по поручению президента России Владимира Путина была разработана комплексная программа развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0". Она позволит сконцентрировать на относительно небольшой территории научную, инжиниринговую и образовательную инфраструктуру нового поколения.

Один из приоритетов программы - развитие НГУ. Как отметили в правительстве Новосибирской области, университет займет место интегратора в программе "Академгородок 2.0".

Справка "РГ"

План развития НГУ рассчитан до 2030 года. Программа, разработанная КБ "Стрелка", предусматривает строительство 11 объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию общежитий кампуса. Их общая площадь составит почти 183 тысячи квадратных метров.