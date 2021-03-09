В Кузбассе машинист экскаватора погиб под завалом

Следователи выясняют обстоятельства гибели экскаваторщика при обвале грунта в Беловском районе.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы утром 7 марта. По предварительным данным, 32-летний машинист экскаватора при подготовке земляных работ для строительства станции осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки на территории одной из шахт.

В это время произошел обвал грунта, и тяжелая техника, в кабине которой находился рабочий, оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы извлечь потерпевшего из кабины. Когда это удалось, он уже не подавал признаков жизни. Точную причину смерти рабочего установит судебно-медицинская экспертиза.

- Подробности случившегося выясняются, доследственная проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу.