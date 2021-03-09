Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" помогают сторонним собственникам энергообъектов в Дагестане устранить технологические нарушения из-за ветра. Соответствующее поручение дагестанским энергетикам дал генеральный директор компании Виталий Иванов в рамках договоренности с региональными органами власти об оказании содействия региону.

На минувших выходных сильный ветер с порывами до 25-30 м/с спровоцировал в Дагестане массовые отключения электроснабжения. Все нарушения, зафиксированные из-за стихии в зоне деятельности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", специалистам компании удалось устранить в течение дня седьмого марта к 16.30 по московскому времени.

Однако на некоторых энергообъектах, не входящих в зону деятельности "Россетей", до сих пор не устранены повреждения.

"Наши специалисты уже проводят ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах сторонних собственников. Немало нарушений после сильного ветра зафиксировано и на бесхозяйных объектах. При необходимости компания готова выделить дополнительное количество бригад, техники и средств из аварийного запаса для того, чтобы оперативно вернуть свет в каждый дом", - сообщил гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Специалисты филиала "Дагэнерго" по согласованию с профильным региональным министерством проводят необходимые работы на сторонних и бесхозяйных энергообъектах в Махачкале и пригородах, а также в Кумторкалинском, Сергокалинском и Карабудахкентском районах.

Каждому собственнику энергообъекта либо муниципальным властям (в случае если это бесхозяйный объект) будут выставляться счета на оплату оказанных энергокомпанией услуг. Такая договоренность достигнута с региональным профильным ведомством для соблюдения норм законодательства и взаимодействия в правовом поле.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"