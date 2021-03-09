В Дагестане возбудили дело после массового отравления детей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено после сообщений в СМИ о пищевом отравлении детей в Махачкале.

"По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выявляют очаг инфекции.

Ранее сообщалось о госпитализации 24 человека, из которых 22 - дети.