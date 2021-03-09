В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта

В Архангельске учащаяся одного из образовательных учреждений устроила поджог в его служебном помещении. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в УМВД региона, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, и огнеборцы оперативно справились с возгоранием.

Поджигательницу вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным следствия, девушка заранее приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и вечером пробралась в "служебку". Там она сложила в кучу различные вещи, полила их жидкостью, подожгла и скрылась.

Теперь студентка обвиняется в покушении на поджог. По ее словам, таким способом она хотела отомстить одному из сотрудников учебного заведения, общение с которым у нее не сложилось.