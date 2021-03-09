Житель Поморья украл "умную" колонку, чтобы не платить за воду

В городе Онеге Архангельской области 22-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в краже электронной водоразборной колонки, установленной в частном секторе.

Как сообщила прокуратура региона, онежанин вырвал "умную" колонку с функцией учета воды, поскольку не хотел платить за фактический объем ее потребления. Он надеялся, что вместо похищенного устройства поставят колонку старого образца, которая не способна учитывать воду.

В результате жители частных домов на улице Свободы и нескольких других на три дня остались без водоснабжения. Ресурсоснабжающая организация, которой принадлежала колонка, понесла ущерб в размере 48 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли украденную технику возле дома обвиняемого в металлоломе, приготовленном для сдачи в пункт приема.

Дело будет рассматривать мировой суд. Фигурант обвиняется не только в краже, но и в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.