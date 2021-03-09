На Кубани оштрафовали капитана иностранного судна

В Азово-Черноморском регионе пограничники оштрафовали на 30 тысяч рублей капитана иностранного балкера за нарушение режима государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что балкер "TAHA Y" под флагом Сьерра-Леоне зашел во временно опасный для плавания район в Черном море. Причем должностное лицо заранее проинформировали о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы), переданном ему в автоматическом режиме с помощью системы "NAVTEX".

Кстати, за аналогичные правонарушения в 2021 году привлечены восемь должностных лиц из состава судокоманд на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.