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09.03.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мужчина попытался похитить бывшую девушку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре мужчина в Международный женский день избил, сломал нос, и пытался похитить свою бывшую возлюбленную, затолкав ее в багажник автомобиля. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы", сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В московском метро мужчина распылил газ в вагоне

Инцидент произошел утром 8 марта возле одной из многоэтажек на улице Красных Партизан. Случайный прохожий снял видео, как неизвестный мужчина затащил сопротивляющуюся девушку в багажник, а также несколько раз ее ударил. Очевидец этого ЧП не только снял на камеру своего телефона все происходящее, но оказал деятельную помощь пострадавшей девушке, пытался остановить похитителя и, в конце концов, вызвал полицию. К счастью, рядом проезжал наряд ДПС, который задержал напавшего на девушку мужчину. Им оказался 30-летний местный житель. Позже снятое видео было размещено в соцсетях и вызвало большой общественный резонанс.

"По данным следствия, фигурант поджидал свою бывшую девушку около одного из домов на улице Красных Партизан, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Увидев девушку, он стал ее преследовать. Она попыталась убежать, однако упала и мужчина смог ее догнать, после чего перетащил к своему автомобилю и положил в багажник. Потерпевшая стала оказывать ему сопротивление и звать на помощь. Из-за этого подозреваемый нанес ей не менее двух ударов рукой по лицу".

В следственном ведомстве добавили, что когда потерпевшую доставили в лечебное учреждение, ей диагностировали перелом носа.

Нападавшего мужчину задержали, сейчас рассматривается вопрос об его аресте, и помещении в СИЗО на период следствия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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