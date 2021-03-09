В Сочи бухгалтер присвоила около 12 миллионов рублей

В Сочи направили в суд уголовное дело о присвоении денежных средств в отношении 31-летней уроженки Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

По данным следствия, обвиняемая - бухгалтер трех коммерческих организаций - полтора года без согласия руководителей переводила деньги на расчетные счета, а затем обналичивала. В отчетной документации злоумышленница отражала заведомо ложные сведения о получателях денег и назначении платежей.

Таким образом, подозреваемая присвоила себе около 12 миллионов рублей.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.