Житель Краснодара устроил "уроки самообороны", чтобы красть мобильники

Полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже двух мобильных телефонов у прохожих. Во всех случаях устройства связи он воровал под предлогом проведения мастер-класса по борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

По информации правоохранителей, в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Выяснилось, что на центральной улице Ставропольской к потерпевшему подошел незнакомец и предложил ему обучиться нескольким приемам самообороны. Мужчина рассказал о технике борьбы, а также провел в партере с краснодарцем пару связок. После этого "ученик" обнаружил, что из кармана его куртки исчез телефон.

Злоумышленника задержали в одном из хостелов на улице Ставропольской. Им оказался ранее судимый за кражу 36-летний местный житель, который во всем признался и рассказал, что телефон успел продать случайному прохожему за тысячу рублей. Выяснилось, что задержанный совершил еще одно аналогичное преступление, расследуются уголовные дела о краже. Мужчина заключен под стражу.