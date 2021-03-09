На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции

В Новом Уренгое мужчину подозревают в угоне грузовика, на котором он после врезался в машину полиции.

Инцидент случился 7 марта в 4:54 по местному времени на улице Центральная Магистраль. Столкнулись автомобили "Урал Вахта" и "УАЗ Буханка", информирует МЧС региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД ЯНАО, водитель "Урала" 1998 года рождения, предположительно, будучи нетрезвым, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным "УАЗом". В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и пассажир "УАЗа". Вскоре после инцидента в полицию обратился представитель коммерческой организации и рассказал об угоне автомобиля "Урал", который, как выяснили полицейские, и попал в ДТП.

Подозреваемого молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.