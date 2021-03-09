Жителю Ямала предъявили обвинение в тройном убийстве

Следственный комитет ЯНАО предъявил жителю села Газ-Сале обвинение в убийстве трех человек.

Напомним, шестого марта 32-летний фигурант гостил у односельчан, в процессе распития алкоголя он зарезал мужчину и женщину (они скончались на месте), после чего отправился к другому приятелю и в ходе очередного застолья расправился и с ним.

"Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления. Позднее его задержали в подъезде одного из домов", - сообщает пресс-служба следственного ведомства.

С места изъяты вещдоки, обнаружено орудие преступления, назначены экспертизы (в том числе - судебно-психиатрическая).

"Мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, склонен к совершению преступлений, неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, не работает", - говорится в информации СК.

Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел.