Жительницу Урала возили по банкам, помогая перевести деньги мошенникам

Новости

В московском метро мужчина распылил газ в вагоне 10:50
Полкилограмма камней достали из мочевого пузыря жителя Ишима 10:50
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград 10:49
На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри" 10:45
МВД найдет устроителей кровавых собачьих боев под Воронежем 10:45
Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим COVID-19 10:43
Умер главный тренер "Красной Армии" Александр Левицкий 10:41
В Москве подорожало жилье бизнес-класса 10:21
ЗАГСы Москвы рассказали о самых популярных "космических" именах детей 10:21
Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19 10:18
В Югре завершили утилизацию углеводородов после аварии на Оби 10:05
Российская артиллерия стала самой точной в мире 09:49
В Финляндии перенесут муниципальные выборы из-за коронавируса 09:45
СМИ: В России заморозят цены на мясо птицы 09:41
В Курганской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет 09:40
Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей 09:19
Спрос на подержанные ноутбуки в России вырос на 42% 09:13
Шведские ученые признали "Спутник V" самой эффективной вакциной 09:07
Автоматический гранатомет "Балкан" прошел госиспытания 09:05
Генпрокуратура назвала регионы РФ с самым высоким уровнем коррупции 09:01
Пермские ученые создали новый строительный материал, сберегающий тепло 08:57
Тарасенко после тяжелой травмы набрал первое с 2019 года очко в НХЛ 08:55
США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе 08:42
СМИ: Церемония начала эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей 08:21
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Жительницу Урала возили по банкам, помогая перевести деньги мошенникам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Жительница Магнитогорска добровольно перевела мошенникам более трех миллионов рублей. Услужливые "представители службы безопасности банка" предоставили ей автомобиль с водителем, чтобы совершить переводы на "безопасные" счета.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Покупатели стали вдвое чаще проверять продаваемые машины на предмет долгов

- В дежурную часть отдела полиции "Орджоникидзевский" УМВД по Магнитогорску обратилась 75-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей поступил звонок из банка о якобы несанкционированных попытках списания средств с ее карты, - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. - Выяснив, что у нее имеются и другие вклады, предложили обналичить их и перевести денежные средства на "безопасные" счета. Причем для проведения этих действий даже обеспечили женщину автомобилем с водителем. Кроме того, запретили ей кому-либо об этом сообщать, пояснив, что идет проверка утечки информации.

В итоге доверчивая горожанка лишилась более трех миллионов рублей, которые долгое время копила. После того как деньги перешли к неизвестным, они перестали выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В полиции напоминают, что сотрудники служб безопасности банков не звонят по телефону с предложениями о переводе денег на резервные или безопасные счета. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной
За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг