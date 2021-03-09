Жительницу Урала возили по банкам, помогая перевести деньги мошенникам

Жительница Магнитогорска добровольно перевела мошенникам более трех миллионов рублей. Услужливые "представители службы безопасности банка" предоставили ей автомобиль с водителем, чтобы совершить переводы на "безопасные" счета.

- В дежурную часть отдела полиции "Орджоникидзевский" УМВД по Магнитогорску обратилась 75-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей поступил звонок из банка о якобы несанкционированных попытках списания средств с ее карты, - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области. - Выяснив, что у нее имеются и другие вклады, предложили обналичить их и перевести денежные средства на "безопасные" счета. Причем для проведения этих действий даже обеспечили женщину автомобилем с водителем. Кроме того, запретили ей кому-либо об этом сообщать, пояснив, что идет проверка утечки информации.

В итоге доверчивая горожанка лишилась более трех миллионов рублей, которые долгое время копила. После того как деньги перешли к неизвестным, они перестали выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В полиции напоминают, что сотрудники служб безопасности банков не звонят по телефону с предложениями о переводе денег на резервные или безопасные счета. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты.