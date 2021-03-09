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09.03.2021,  
09:49
Текст:  Антон Валагин

Российская артиллерия стала самой точной в мире

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сочетание управляемых снарядов и новых систем управления повысило точность российских гаубиц до беспрецедентного уровня в 96 процентов. Такого показателя для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире, отметили в корпорации Ростех.

Фото: Vitalykuzmin.net
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Среди иностранных гаубиц самыми точными считаются американские, использующие 155-мм управляемый снаряд Excalibur. Их точность на практике составляет 92 процента. Российские боеприпасы "Грань", "Китолов-2", "Краснополь" под управлением новых автоматизированных систем управления огнем обеспечивают 96 -процентную вероятность поражения цели ствольной артиллерией.

- Эти показатели точности подтверждены в ходе стрельб, - сообщили РИА Новости в корпорации. Там отметили, что указанные боеприпасы способны поражать движущиеся цели.

Российские управляемые снаряды созданы холдингом "Высокоточные системы". Там также разработана автоматизированная система управления наведением и огнем для САУ "Мста-С". Она выполняет 90 процентов работы расчета, позволяя вести прицельный огонь в любую погоду и время суток.

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Фото: Burliai / wikipedia.org
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