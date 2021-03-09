Стерлинг обвинил Яна в умышленном ударе коленом

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг обвинил Петра Яна в нанесении умышленного удара коленом и заявил, что не будет возражать, если следующий бой проведет не против экс-чемпиона.

Эпизод с нанесением Яном удара коленом Стерлингу, стоящему на коленях, вызвал неоднозначную реакцию в мире ММА. Многие отметили отличную актерскую работу американца, другие признали правоту рефери, остановившего бой. Нашелся и тот, кто призвал срочно поменять правила, чтобы в будущем разрешать добивать стоящего на коленях соперника. Деметриус Джонсон, легендарный бывший чемпион UFC в полулегком весе, настаивает на этом.

Ну а пока Стерлинг продолжает словесную атаку на Яна. На этот раз он заявил, что тот самый запрещенный удар коленом россиянин нанес специально.

"Я выиграл титул по правилам - со своей стороны я не сделал ничего плохого. Я играл по правилам. Играл честно. Я пришел побеждать, и я постоянно увеличивал темп. Если он разозлился и решил пойти незаконным путем, значит, на то была причина. Нельзя стать чемпионом, не зная правил. Я полагаю, что он сделал это намеренно", - заявил Стерлинг обозревателю Yahoo Sports Кевину Айоли.

Ранее сам Ян говорил о том, что нанес удар, думая, что имеет право сделать это.

"Позже я пришел к выводу, что такое вопиющее нарушение может быть только преднамеренным. Фанаты хотят реванша, я тоже хочу этого, ведь мы не смогли довести начатое до конца. Однако я не против, если UFC организует мне бой с кем-то другим. Мне вообще без разницы с кем драться", - заявил Стерлинг.

Экс-чемпион Петр Ян ответил на это в Instagram. "Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны", - написал он.

Пока глава UFC Дана Уайт еще не назвал дату матча-реванша за титул в легчайшем весе.