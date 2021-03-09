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09.03.2021 08:55
Рубрика: Спорт

Тарасенко после тяжелой травмы набрал первое очко в НХЛ с 2019 года

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис" Владимир Тарасенко набрал первое очко после продолжительного перерыва из-за травмы.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
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В ночь на вторник "Сент-Луис" встречался с "Сан-Хосе" и уступил со счетом 2:3. Успех "акулам" принесли голы Марка-Эдуарда Власича, Логана Кутюра и Эвандера Кейна. У проигравших отличились Нико Миккола и Брэйден Шенн.

У "Сент-Луиса" первое после травмы очко набрал российский нападающий Владимир Тарасенко, сделавший голевую передачу. В предыдущий раз он отмечался результативными действиями в октябре 2019 года. В последнее время у российского хоккеиста были серьезные проблемы с плечом, на котором были проведены несколько операций.

Гол Евгения Дадонова не помог "Оттаве" в матче против "Эдморнтона". "Нефтяники" победили - 3:2, а в составе "сенаторов" голевой передачей отметился Никита Зайцев.

Продолжает результативную игру еще один российский хоккеист - форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин. В матче против "Аризоны" он отметился голом, но этого оказалось недостаточно - его команда проиграла 2:3.

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