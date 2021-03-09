Постановление правительства Тверской области от 4 марта 2021 года № 99-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за четвертый квартал 2020 года"

Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 марта 2021 г.

Постановление правительства Тверской области от 4 марта 2021 года № 99-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за четвертый квартал 2020 года"

Дата подписания 4 марта 2021 г.
Опубликован 9 марта 2021 г.

Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-ЗО "О прожиточном минимуме в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить за четвертый квартал 2020 года величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 11 137,92 руб.;

для трудоспособного населения - 12 041,25 руб.;

для пенсионеров - 9 212,71 руб.;

для детей - 11 717,18 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией