Постановление правительства Тверской области от 4 марта 2021 года № 99-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за четвертый квартал 2020 года"

Во исполнение статьи 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-ЗО "О прожиточном минимуме в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить за четвертый квартал 2020 года величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 11 137,92 руб.;

для трудоспособного населения - 12 041,25 руб.;

для пенсионеров - 9 212,71 руб.;

для детей - 11 717,18 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







