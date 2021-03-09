Умер главный тренер "Красной Армии" Александр Левицкий

В возрасте 56 лет умер главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги "Красная Армия" Александр Левицкий.

По информации ТАСС, Левицкий скончался в больнице после перенесенного инсульта. Позже эту информацию подтвердил официальный сайт ЦСКА.

"Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что "Красная Армия" в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича", - говорится в сообщении.

Александр Левицкий работал в ЦСКА с 2006 года. В качестве главного тренера команды 2001 года рождения он трижды приводил команду к титулу чемпионов России. В 2019 году он возглавил "Красную Армию". Под его руководством армейцы в прошлом сезоне заняли третье место в Западной конференции и выиграли серию первого раунда плей-офф, прежде чем турнир был остановлен.

Кроме того, в сезоне 2018/19 Александр Георгиевич входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18), завоевавшей "серебро" чемпионата мира в шведском Эрндшельсвике.