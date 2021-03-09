Умер лауреат премии "Оскар", режиссер Леон Гаст

Прославленный американский режиссер, сценарист, продюсер и оператор, лауреат премии "Оскар" 1997 года в категории "Лучший документальный фильм" Леон Гаст скончался в понедельник утром в возрасте 85 лет.

Об этом на своем Facebook-аккаунте сообщила подруга кинематографиста Мейра Блаунштайн.

"Он был великим режиссером, человеком, несущим совершенную радость, очень любимым и дорогим мне другом. Благодарна за все те вечера, что удалось с ним провести. Он много значил для всех нас", - написала она в некрологе.

Гаст родился в Нью-Джерси. В индустрии - с конца 60-х. Как режиссер свой первый фильм снял в 1972-м, последний - в 2015-м.

"Оскар" (и еще ряд наград) взял за ленту "Когда мы были королями", по-настоящему легендарный фильм спортивной документалистики, рассказывающий о бое между Мохаммедом Али и Джорджем Фрейзером в 1974-м (в 8-м раунде победил Али). Чтобы закончить этот проект, Гасту потребовалось 22 года.

Среди других работ постановщика - лента про "Ангелов Ада" Hells Angels Forever 1983-го и еще один однозначный культ - The Grateful Dead Movie, где Гаст выступил сорежиссером Джерри Гарсии.