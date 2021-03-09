В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука

Депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук действительно сегодня был вызван на допрос в Службу безопасности Украины и, "как законопослушный гражданин, выполнил требование закона". Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы "Оппозиционной платформы - За жизнь", опубликованном на сайте партии.

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия", - подчеркнули в пресс-службе.

"Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", - отмечается в заявлении ОПЗЖ.

В партии особо подчеркнули, что подобные действия со стороны официального Киева являются продолжением политически мотивированной расправы над любой опозицией. "Как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления", - заключили в ОПЗЖ.