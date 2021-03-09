В РФ впервые с 3 октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Впервые за период с 3 октября 2020 года в стране выявлено меньше 10 тысяч зараженных новым опасным вирусом.

Оперштаб отмечает, что и у регионов-лидеров по заболеванию коронавирусом происходит существенное снижение вновь выявленных пациентов. В частности, в Москве за прошлые сутки - 1066, Санкт-Петербурге- 941 и Московской области - 523.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский автономный округ 0% Республика Алтай 0,01% Республика Тыва 0,03%

За последние сутки подтверждено 336 смертей: