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09.03.2021 05:09
Рубрика: Власть

В России оценили заявление экс-посла Украины о разрыве дипотношений

В России ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого о подготовке к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила эти слова. По ее мнению, подобные заявления свидетельствуют "о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", цитирует РБК.

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Дипломатические отношения легко разорвать, однако их тяжело выстраивать заново, отметил в свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он привел в пример Грузию. "Они с легкостью пошли на разрыв отношений, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз", - отметил Джабаров. Российский сенатор также заявил, что при разрыве дипотношений возникнут проблемы с поддержкой украинцев в РФ со стороны консульской службы. Также будут сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием атомных электростанций.

Ранее украинский политолог Сергей Белашко объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине. По его словам, в стране много пророссийски настроенных граждан, поскольку они видят серьезное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет. Так он прокомментировал результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым, более 40 процентов жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят семь процентов украинцев.

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