В России оценили заявление экс-посла Украины о разрыве дипотношений

В России ответили на призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого о подготовке к разрыву отношений между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически оценила эти слова. По ее мнению, подобные заявления свидетельствуют "о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", цитирует РБК.

Дипломатические отношения легко разорвать, однако их тяжело выстраивать заново, отметил в свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он привел в пример Грузию. "Они с легкостью пошли на разрыв отношений, но уже 12 лет не могут их восстановить, хотя и пытались не раз", - отметил Джабаров. Российский сенатор также заявил, что при разрыве дипотношений возникнут проблемы с поддержкой украинцев в РФ со стороны консульской службы. Также будут сложности с поставками российского газа на Украину и обслуживанием атомных электростанций.

Ранее украинский политолог Сергей Белашко объяснил устойчивость пророссийских настроений на Украине. По его словам, в стране много пророссийски настроенных граждан, поскольку они видят серьезное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет. Так он прокомментировал результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым, более 40 процентов жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят семь процентов украинцев.