Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене

39-летняя российская актриса, телеведущая и модель Анастасия Макеева вновь выходит замуж.

О радостном событии в жизни звезды "Черкизона" и "Анны Карениной" Шахназарова, где Анастасия сыграла Бетси, общественность узнала из Instagram артистки.

В соцсети появилось видео, на котором избранник предлагает женщине свои руку и сердце. Приключился трогательный момент прямо на сцене - после спектакля "Алмазная колесница".

"Сегодня случилось невероятное. Я думала, меня невозможно удивить, но все же удалось. Я сказала: "ДА". Я люблю тебя, ты самый прекрасный и замечательный человек во вселенной!!!" - пишет актриса.

По словам Макеевой, она "никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и главное при моих и своих родителях, и вся труппа разревелась".

"Я горжусь тобой, мой Любимый!!!" - подытожила переполненный эмоциями пост Анастасия.

О романе Макеевой с бизнесменом Романом Мальковым стало известно осенью прошлого года. Сопровождалось все, как водится, сплетнями: в Словении у Малькова, сообщалось, имелись жена и четверо детей. При этом Анастасия комментировала происходящее в том духе, что ее эта история (с женой) не касается, а СМИ "распускают грязные слухи", ведь ее возлюбленный уже в разводе.

Ранее актриса была замужем - крайне недолго - за актером Петром Кисловым ("Закрытая школа", Савва из "Молодежки"), состояла в отношениях с актером Алексеем Макаровым ("Полет", Портос из "Трех мушкетеров" Жигунова) и шесть лет была замужем за актером и певцом Глебом Матвейчуком (Руслан из "Маргоши").