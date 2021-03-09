Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах. По словам спикера, это усилит "большую четверку" парламентских партий и особенно будет на руку оппозиции.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 15 человек.

"Партийно-политическая система развивается, она не стоит на месте, - констатировал Володин. - Это предложение открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям".

По его оценке, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством - например объединенной "Справедливой России". Кроме того, это на пользу партиям лидерского типа - как ЛДПР. Володин объяснил, что большинство избирателей обращают внимание именно на федеральную часть списка.

При этом для КПРФ, считает политик, расширение будет менее актуально, чем для двух названных партий, поскольку компартия шире представлена в регионах.

А для "Единой России", отметил Володин, это расширение "менее всего что-то значит", если сравнивать с коллегами по Госдуме. Эта партия активнее всех работает в субъектах Федерации.

"Предложение укладывается в тренд на усиление большой "четверки", - резюмировал Володин. - Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной".