Постановление правительства Вологодской области от 1 февраля 2021 года № 90 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области на 2021 год на душу населения - 11767 рублей, для трудоспособного населения - 12761 рубль, пенсионеров - 10221 рубль, детей - 11732 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В. Кольцов







