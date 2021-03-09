Всемирный мобильный конгресс в Барселоне пройдет в офлайн-режиме

Ассоциация GSMA заявила, что в 2021 году Всемирный мобильный конгресс в Барселоне состоится офлайн. Организаторы ожидают, что выставку посетят 50 тысяч человек.

Уточняется, что все присутствующие на выставке должны будут показать отрицательный тест на коронавирус, а затем повторять его каждые 72 часа. Кроме того, участников выставки обяжут установить мобильное приложение для отслеживания контактов, передает Bloomberg.

Директор по маркетингу CSMA Стефани Линч-Хабиб заявила, что "на сегодняшний день мы сможем принять до 50 тысяч человек". Планируется, что в каждом зале организаторы будут измерять температуру, а также увеличат количество врачей.