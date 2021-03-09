Вышел трейлер "женского" ремейка легендарного сериала "Кунг-фу"

И снова здравствуйте: ребут легендарного сериала семидесятых "Кунг-фу", главную роль в котором сыграл Дэвид Кэррадайн, обзавелся трейлером.

Ролик размещен на YouTube-аккаунте канала The CW, а по центру теперь персонаж женского пола.

Отныне речь идет про американку китайского происхождения, которая бросает учебу в колледже, уезжает в уединенный монастырь в Китае, где изучает боевые искусства, а вернувшись в США с неприязнью видит, в каких безднах коррупции и беспредела погряз родной город. И выходит на тропу борьбы.

В ролях - Оливия Лян ("Анатомия страсти", "Наследие"), Шеннон Данг ("Секс в другом городе"), Брэдли Гибсон ("Моцарт в джунглях"), Патрисия Пембертон ("Покусанные"), Тони Чунг ("Возрождение жизни"), Ивонн Чепмен ("Сотня").

Шоураннер - Кристина М. Ким ("Остаться в живых", "Говорящая с призраками").

Премьера - 7 апреля.

Оригинальный "Кунг-фу" выходил с 1972-го по 1975-й на протяжении трех сезонов. Кэррайдан сыграл в нем осиротевшего сына американца и китаянки (дело происходит в середине позапрошлого века), воспитанного дедом в Шаолине и далее хладнокровно имеющего множественные героические стычки со злом, притеснениями и несправедливостями.