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Вышел трейлер "женского" ремейка легендарного сериала "Кунг-фу"

Новости
    09.03.2021, 17:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The CW Network Фото: youtube.com/ The CW Network
Фото: youtube.com/ The CW Network

И снова здравствуйте: ребут легендарного сериала семидесятых "Кунг-фу", главную роль в котором сыграл Дэвид Кэррадайн, обзавелся трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4"

Ролик размещен на YouTube-аккаунте канала The CW, а по центру теперь персонаж женского пола.

Отныне речь идет про американку китайского происхождения, которая бросает учебу в колледже, уезжает в уединенный монастырь в Китае, где изучает боевые искусства, а вернувшись в США с неприязнью видит, в каких безднах коррупции и беспредела погряз родной город. И выходит на тропу борьбы.

В ролях - Оливия Лян ("Анатомия страсти", "Наследие"), Шеннон Данг ("Секс в другом городе"), Брэдли Гибсон ("Моцарт в джунглях"), Патрисия Пембертон ("Покусанные"), Тони Чунг ("Возрождение жизни"), Ивонн Чепмен ("Сотня").

Шоураннер - Кристина М. Ким ("Остаться в живых", "Говорящая с призраками").

Премьера - 7 апреля.

Оригинальный "Кунг-фу" выходил с 1972-го по 1975-й на протяжении трех сезонов. Кэррайдан сыграл в нем осиротевшего сына американца и китаянки (дело происходит в середине позапрошлого века), воспитанного дедом в Шаолине и далее хладнокровно имеющего множественные героические стычки со злом, притеснениями и несправедливостями.

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