За сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1066

2 Санкт-Петербург 941

3 Московская область 523

4 Нижегородская область 373

5 Ростовская область 262

6 Воронежская область 260

7 Самарская область 260

8 Иркутская область 204

9 Саратовская область 175

10 Свердловская область 156

11 Челябинская область 152

12 Пермский край 151

13 Волгоградская область 145

14 Красноярский край 141

15 Краснодарский край 137

16 Республика Башкортостан 133

17 Ленинградская область 131

18 Тверская область 130

19 Пензенская область 128

20 Алтайский край 122

21 Архангельская область 115

22 Курская область 115

23 Кировская область 115

24 Ярославская область 112

25 Тульская область 111

26 Вологодская область 110

27 Республика Карелия 107

28 Новосибирская область 104

29 Тамбовская область 103

30 Ульяновская область 102

31 Липецкая область 98

32 Республика Бурятия 97

33 Белгородская область 93

34 Ханты-Мансийский автономный округ 92

35 Забайкальский край 91

36 Псковская область 89

37 Калужская область 89

38 Брянская область 85

39 Омская область 84

40 Астраханская область 83

41 Владимирская область 81

42 Орловская область 79

43 Тюменская область 76

44 Мурманская область 75

45 Оренбургская область 75

46 Удмуртская Республика 74

47 Республика Коми 73

48 Приморский край 73

49 Калининградская область 70

50 Кабардино-Балкарская Республика 66

51 Смоленская область 63

52 Ставропольский край 62

53 Рязанская область 61

54 Ивановская область 60

55 Курганская область 58

56 Республика Крым 58

57 Кемеровская область 54

58 Хабаровский край 53

59 Новгородская область 52

60 Республика Татарстан 51

61 Севастополь 45

62 Костромская область 45

63 Республика Чувашия 45

64 Республика Мордовия 40

65 Республика Дагестан 38

66 Республика Саха (Якутия) 37

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 34

68 Томская область 32

69 Амурская область 28

70 Республика Калмыкия 27

71 Республика Северная Осетия-Алания 25

72 Республика Марий Эл 24

73 Камчатский край 22

74 Карачаево-Черкесская Республика 21

75 Республика Хакасия 18

76 Республика Адыгея 13

77 Сахалинская область 12

78 Республика Ингушетия 12

79 Чеченская Республика 11

80 Еврейская автономная область 6

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 4

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 342 474 случая (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,01%

3. Республика Тыва 0,03% За последние сутки подтверждено 336 смертей: Москва 49

Санкт-Петербург 42

Московская область 31

Краснодарский край 14

Воронежская область 13

Ленинградская область 13

Нижегородская область 11

Красноярский край 11

Свердловская область 9

Тульская область 8

Новосибирская область 8

Саратовская область 7

Иркутская область 7

Челябинская область 6

Владимирская область 5

Смоленская область 5

Архангельская область 5

Волгоградская область 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Республика Крым 4

Ставропольский край 4

Пермский край 4

Белгородская область 3

Калужская область 3

Тверская область 3

Ярославская область 3

Мурманская область 3

Омская область 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Ивановская область 2

Липецкая область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Ростовская область 2

Севастополь 2

Республика Башкортостан 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Хабаровский край 2

Республика Коми 1

Калининградская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Оренбургская область 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 89 809 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9 931 человек: Санкт-Петербург 1372

Москва 1027

Московская область 592

Нижегородская область 427

Самарская область 294

Воронежская область 289

Астраханская область 285

Ростовская область 273

Иркутская область 228

Кировская область 209

Архангельская область 195

Республика Карелия 183

Свердловская область 166

Челябинская область 162

Тверская область 161

Пермский край 148

Красноярский край 139

Ярославская область 134

Вологодская область 134

Саратовская область 131

Волгоградская область 126

Смоленская область 121

Ленинградская область 121

Омская область 118

Краснодарский край 112

Ульяновская область 112

Владимирская область 109

Курская область 108

Калининградская область 108

Пензенская область 102

Орловская область 93

Калужская область 92

Тюменская область 85

Ханты-Мансийский автономный округ 85

Тульская область 84

Новгородская область 83

Республика Коми 79

Липецкая область 77

Удмуртская Республика 75

Томская область 74

Хабаровский край 74

Брянская область 72

Кабардино-Балкарская Республика 71

Рязанская область 69

Курганская область 66

Забайкальский край 54

Оренбургская область 53

Кемеровская область 53

Амурская область 52

Мурманская область 50

Ямало-Ненецкий автономный округ 49

Республика Башкортостан 47

Республика Марий Эл 44

Республика Дагестан 42

Республика Чувашия 42

Карачаево-Черкесская Республика 41

Республика Адыгея 40

Республика Калмыкия 39

Тамбовская область 38

Севастополь 38

Республика Северная Осетия - Алания 37

Алтайский край 37

Новосибирская область 37

Камчатский край 37

Республика Мордовия 35

Сахалинская область 29

Республика Бурятия 23

Республика Саха (Якутия) 21

Чеченская Республика 18

Ставропольский край 17

Республика Ингушетия 15

Костромская область 12

Республика Крым 11

Ивановская область 10

Псковская область 10

Республика Алтай 7

Республика Тыва 7

Белгородская область 6

Магаданская область 6

Республика Хакасия 4

Еврейская автономная область 3

Ненецкий автономный округ 1

Республика Татарстан 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 932 177.