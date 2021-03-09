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09.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1066
  • 2 Санкт-Петербург 941
  • 3 Московская область 523
  • 4 Нижегородская область 373
  • 5 Ростовская область 262
  • 6 Воронежская область 260
  • 7 Самарская область 260
  • 8 Иркутская область 204
  • 9 Саратовская область 175
  • 10 Свердловская область 156
  • 11 Челябинская область 152
  • 12 Пермский край 151
  • 13 Волгоградская область 145
  • 14 Красноярский край 141
  • 15 Краснодарский край 137
  • 16 Республика Башкортостан 133
  • 17 Ленинградская область 131
  • 18 Тверская область 130
  • 19 Пензенская область 128
  • 20 Алтайский край 122
  • 21 Архангельская область 115
  • 22 Курская область 115
  • 23 Кировская область 115
  • 24 Ярославская область 112
  • 25 Тульская область 111
  • 26 Вологодская область 110
  • 27 Республика Карелия 107
  • 28 Новосибирская область 104
  • 29 Тамбовская область 103
  • 30 Ульяновская область 102
  • 31 Липецкая область 98
  • 32 Республика Бурятия 97
  • 33 Белгородская область 93
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 92
  • 35 Забайкальский край 91
  • 36 Псковская область 89
  • 37 Калужская область 89
  • 38 Брянская область 85
  • 39 Омская область 84
  • 40 Астраханская область 83
  • 41 Владимирская область 81
  • 42 Орловская область 79
  • 43 Тюменская область 76
  • 44 Мурманская область 75
  • 45 Оренбургская область 75
  • 46 Удмуртская Республика 74
  • 47 Республика Коми 73
  • 48 Приморский край 73
  • 49 Калининградская область 70
  • 50 Кабардино-Балкарская Республика 66
  • 51 Смоленская область 63
  • 52 Ставропольский край 62
  • 53 Рязанская область 61
  • 54 Ивановская область 60
  • 55 Курганская область 58
  • 56 Республика Крым 58
  • 57 Кемеровская область 54
  • 58 Хабаровский край 53
  • 59 Новгородская область 52
  • 60 Республика Татарстан 51
  • 61 Севастополь 45
  • 62 Костромская область 45
  • 63 Республика Чувашия 45
  • 64 Республика Мордовия 40
  • 65 Республика Дагестан 38
  • 66 Республика Саха (Якутия) 37
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
  • 68 Томская область 32
  • 69 Амурская область 28
  • 70 Республика Калмыкия 27
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 25
  • 72 Республика Марий Эл 24
  • 73 Камчатский край 22
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 21
  • 75 Республика Хакасия 18
  • 76 Республика Адыгея 13
  • 77 Сахалинская область 12
  • 78 Республика Ингушетия 12
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Еврейская автономная область 6
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 342 474 случая (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,01%
  • 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 336 смертей:
  • Москва 49
  • Санкт-Петербург 42
  • Московская область 31
  • Краснодарский край 14
  • Воронежская область 13
  • Ленинградская область 13
  • Нижегородская область 11
  • Красноярский край 11
  • Свердловская область 9
  • Тульская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Саратовская область 7
  • Иркутская область 7
  • Челябинская область 6
  • Владимирская область 5
  • Смоленская область 5
  • Архангельская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Республика Крым 4
  • Ставропольский край 4
  • Пермский край 4
  • Белгородская область 3
  • Калужская область 3
  • Тверская область 3
  • Ярославская область 3
  • Мурманская область 3
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 3
  • Ивановская область 2
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Ростовская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Коми 1
  • Калининградская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Оренбургская область 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 89 809 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9 931 человек:
  • Санкт-Петербург 1372
  • Москва 1027
  • Московская область 592
  • Нижегородская область 427
  • Самарская область 294
  • Воронежская область 289
  • Астраханская область 285
  • Ростовская область 273
  • Иркутская область 228
  • Кировская область 209
  • Архангельская область 195
  • Республика Карелия 183
  • Свердловская область 166
  • Челябинская область 162
  • Тверская область 161
  • Пермский край 148
  • Красноярский край 139
  • Ярославская область 134
  • Вологодская область 134
  • Саратовская область 131
  • Волгоградская область 126
  • Смоленская область 121
  • Ленинградская область 121
  • Омская область 118
  • Краснодарский край 112
  • Ульяновская область 112
  • Владимирская область 109
  • Курская область 108
  • Калининградская область 108
  • Пензенская область 102
  • Орловская область 93
  • Калужская область 92
  • Тюменская область 85
  • Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • Тульская область 84
  • Новгородская область 83
  • Республика Коми 79
  • Липецкая область 77
  • Удмуртская Республика 75
  • Томская область 74
  • Хабаровский край 74
  • Брянская область 72
  • Кабардино-Балкарская Республика 71
  • Рязанская область 69
  • Курганская область 66
  • Забайкальский край 54
  • Оренбургская область 53
  • Кемеровская область 53
  • Амурская область 52
  • Мурманская область 50
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 49
  • Республика Башкортостан 47
  • Республика Марий Эл 44
  • Республика Дагестан 42
  • Республика Чувашия 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 41
  • Республика Адыгея 40
  • Республика Калмыкия 39
  • Тамбовская область 38
  • Севастополь 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Алтайский край 37
  • Новосибирская область 37
  • Камчатский край 37
  • Республика Мордовия 35
  • Сахалинская область 29
  • Республика Бурятия 23
  • Республика Саха (Якутия) 21
  • Чеченская Республика 18
  • Ставропольский край 17
  • Республика Ингушетия 15
  • Костромская область 12
  • Республика Крым 11
  • Ивановская область 10
  • Псковская область 10
  • Республика Алтай 7
  • Республика Тыва 7
  • Белгородская область 6
  • Магаданская область 6
  • Республика Хакасия 4
  • Еврейская автономная область 3
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Татарстан 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 932 177.

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