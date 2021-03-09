За сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1066
- 2 Санкт-Петербург 941
- 3 Московская область 523
- 4 Нижегородская область 373
- 5 Ростовская область 262
- 6 Воронежская область 260
- 7 Самарская область 260
- 8 Иркутская область 204
- 9 Саратовская область 175
- 10 Свердловская область 156
- 11 Челябинская область 152
- 12 Пермский край 151
- 13 Волгоградская область 145
- 14 Красноярский край 141
- 15 Краснодарский край 137
- 16 Республика Башкортостан 133
- 17 Ленинградская область 131
- 18 Тверская область 130
- 19 Пензенская область 128
- 20 Алтайский край 122
- 21 Архангельская область 115
- 22 Курская область 115
- 23 Кировская область 115
- 24 Ярославская область 112
- 25 Тульская область 111
- 26 Вологодская область 110
- 27 Республика Карелия 107
- 28 Новосибирская область 104
- 29 Тамбовская область 103
- 30 Ульяновская область 102
- 31 Липецкая область 98
- 32 Республика Бурятия 97
- 33 Белгородская область 93
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 92
- 35 Забайкальский край 91
- 36 Псковская область 89
- 37 Калужская область 89
- 38 Брянская область 85
- 39 Омская область 84
- 40 Астраханская область 83
- 41 Владимирская область 81
- 42 Орловская область 79
- 43 Тюменская область 76
- 44 Мурманская область 75
- 45 Оренбургская область 75
- 46 Удмуртская Республика 74
- 47 Республика Коми 73
- 48 Приморский край 73
- 49 Калининградская область 70
- 50 Кабардино-Балкарская Республика 66
- 51 Смоленская область 63
- 52 Ставропольский край 62
- 53 Рязанская область 61
- 54 Ивановская область 60
- 55 Курганская область 58
- 56 Республика Крым 58
- 57 Кемеровская область 54
- 58 Хабаровский край 53
- 59 Новгородская область 52
- 60 Республика Татарстан 51
- 61 Севастополь 45
- 62 Костромская область 45
- 63 Республика Чувашия 45
- 64 Республика Мордовия 40
- 65 Республика Дагестан 38
- 66 Республика Саха (Якутия) 37
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 34
- 68 Томская область 32
- 69 Амурская область 28
- 70 Республика Калмыкия 27
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 25
- 72 Республика Марий Эл 24
- 73 Камчатский край 22
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 21
- 75 Республика Хакасия 18
- 76 Республика Адыгея 13
- 77 Сахалинская область 12
- 78 Республика Ингушетия 12
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Еврейская автономная область 6
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 4
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 342 474 случая (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,01%
- 3. Республика Тыва 0,03%
За последние сутки подтверждено 336 смертей:
- Москва 49
- Санкт-Петербург 42
- Московская область 31
- Краснодарский край 14
- Воронежская область 13
- Ленинградская область 13
- Нижегородская область 11
- Красноярский край 11
- Свердловская область 9
- Тульская область 8
- Новосибирская область 8
- Саратовская область 7
- Иркутская область 7
- Челябинская область 6
- Владимирская область 5
- Смоленская область 5
- Архангельская область 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Республика Крым 4
- Ставропольский край 4
- Пермский край 4
- Белгородская область 3
- Калужская область 3
- Тверская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Омская область 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Приморский край 3
- Ивановская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Ростовская область 2
- Севастополь 2
- Республика Башкортостан 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Хабаровский край 2
- Республика Коми 1
- Калининградская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Оренбургская область 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 89 809 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 9 931 человек:
- Санкт-Петербург 1372
- Москва 1027
- Московская область 592
- Нижегородская область 427
- Самарская область 294
- Воронежская область 289
- Астраханская область 285
- Ростовская область 273
- Иркутская область 228
- Кировская область 209
- Архангельская область 195
- Республика Карелия 183
- Свердловская область 166
- Челябинская область 162
- Тверская область 161
- Пермский край 148
- Красноярский край 139
- Ярославская область 134
- Вологодская область 134
- Саратовская область 131
- Волгоградская область 126
- Смоленская область 121
- Ленинградская область 121
- Омская область 118
- Краснодарский край 112
- Ульяновская область 112
- Владимирская область 109
- Курская область 108
- Калининградская область 108
- Пензенская область 102
- Орловская область 93
- Калужская область 92
- Тюменская область 85
- Ханты-Мансийский автономный округ 85
- Тульская область 84
- Новгородская область 83
- Республика Коми 79
- Липецкая область 77
- Удмуртская Республика 75
- Томская область 74
- Хабаровский край 74
- Брянская область 72
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Рязанская область 69
- Курганская область 66
- Забайкальский край 54
- Оренбургская область 53
- Кемеровская область 53
- Амурская область 52
- Мурманская область 50
- Ямало-Ненецкий автономный округ 49
- Республика Башкортостан 47
- Республика Марий Эл 44
- Республика Дагестан 42
- Республика Чувашия 42
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Республика Адыгея 40
- Республика Калмыкия 39
- Тамбовская область 38
- Севастополь 38
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Алтайский край 37
- Новосибирская область 37
- Камчатский край 37
- Республика Мордовия 35
- Сахалинская область 29
- Республика Бурятия 23
- Республика Саха (Якутия) 21
- Чеченская Республика 18
- Ставропольский край 17
- Республика Ингушетия 15
- Костромская область 12
- Республика Крым 11
- Ивановская область 10
- Псковская область 10
- Республика Алтай 7
- Республика Тыва 7
- Белгородская область 6
- Магаданская область 6
- Республика Хакасия 4
- Еврейская автономная область 3
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Татарстан 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 932 177.