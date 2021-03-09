Жириновский предложил снять ограничение на предельный возраст для чиновников

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о снятии ограничений по возрасту для госслужащих, которые назначаются президентом. Перед пленарным заседанием лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением полностью снять возрастные ограничения для чиновников вообще.

Законопроект, о котором идет речь, в январе внес президент РФ Владимир Путин.

"От ЛДПР мы вносим предложение вообще снять ограничение по предельному возрасту, - заявил Жириновский журналистам. - Сколько могут, столько пускай и работают. И в 80 лет, и в 90, и сколько угодно".

Он напомнил, что предельный возраст "уже много раз меняли. "Было 65, сделали 70, то ректорам вузов тоже продлевали. Зачем эта чехарда нужна? - поинтересовался политик. - Снимите предел, пусть работают".