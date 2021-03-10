160 лет назад литературная и океанская Россия прощалась с великим украинским поэтом

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Да не вытекает;

Ищет казак свою долю,

Нигде не встречает...

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко. Автопортрет. Фото: РИА Новости

10 марта 1861 года (по новому стилю) - на следующий день после своих именин - в Петербурге в мастерской Академии Художеств скончался 47-летний Тарас Григорьевич Шевченко.

Бывший крепостной, выкупленный в 1838 году друзьями у помещика Энгельгардта, он умер через несколько дней после подписания Александром II Манифеста об отмене крепостного права.

Самобытный художник, мыслитель, поэт, академик скончался от водянки, нажитой "неумеренным употреблением горячих напитков, особенно рома, который очень любил".

Проводы великана

Личных средств у Шевченко не было, и хлопоты о его похоронах решил взять на себя Литфонд - "Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым", созданное в 1859 году. Но друзья Тараса Григорьевича не позволили и в складчину собрали нужную сумму на погребение.

После отпевания и прощания в академической церкви студенты подняли гроб с телом на руки и несли его три версты до Смоленского православного кладбища.

Могилу рабу Божиему Тарасию вырыли на том месте, где он иногда сиживал, делая зарисовки, - у каменной церкви Смоленской иконы Божией матери. "До времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, - вспоминал писатель Николай Лесков, - и за его могильной насыпью расстилается белая, снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще "малыми ногами".

Мемориальный камень на месте первого захоронения Тараса Шевченко.

В день прощания с Шевченко шел снег. Покрытые снежными хлопьями стояли у могилы великого Кобзаря Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, И.И. Панаев, Н.С. Лесков, В.С. Курочкин, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, профессор Н.И. Костомаров, сотни людей... Все осознавали, что Тарас Григорьевич Шевченко, совсем недавно бесправный холоп, - "великан в царстве человеческой культуры" (Иван Франко).

В апреле гроб с телом Шевченко был выкопан из земли. Его переложили в другой, свинцовый гроб, и со Смоленского кладбища отправили на родину. 10 мая 1861 года он был похоронен на высокой горе близ города Канева, на правом берегу Днепра.

Такова была поэтическая воля поэта.

Открытие первого памятника поэту в Петрограде. 1918 год. РГАВМФ. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 13. Л. 562.

Равнение на знамя!

В Петербурге же сразу после смерти поэта друзья начали ратовать за установку ему памятника. Об этом мечтал скульптор М.О. Микешин (1835-1896), автор гениальных памятников "Тысячелетию России" в Великом Новгороде и Екатерине II у Александринского театра. Но первый памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко - "апостолу свободы" - был установлен только 24 ноября 1918 года в Петрограде на улице Красных Зорь (Каменноостровский проспект). Открывали его торжественно: церемонию украсил почетный морской караул "со знаменем и оркестром".

Участие моряков в церемонии было закономерным: Шевченко принимал участие в Аральской экспедиции (1848-1849 гг.) в качестве художника и чертежника, обработчика картографических материалов. Экспедицию по личной рекомендации Ф.Ф. Беллинсгаузена возглавлял молодой лейтенант Алексей Иванович Бутаков (1816-1869), который не побоялся добиться того, чтобы ссыльного Шевченко, рядового Отдельного Оренбургского корпуса, определили под его ответственность.

Тарас Григорьевич в экспедиции получил возможность беспрепятственно писать и рисовать, чего ранее был лишен.

Телефонограмма о направлении на церемонию открытия памятника поэту в Петрограде почетного караула. 1918 год. РГАВМФ. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 13. Л. 562.

Брат Алексей с "Константина"

Морской офицер Алексей Бутаков - полиглот и переводчик Диккенса, писатель и яхтсмен, участник кругосветки (Кронштадт - Петропавловск-Камчатский - мыс Горн - Кронштадт), был на два года младше Шевченко. Его флотилию во время экспедиции составляли две вместительные шхуны ("Константин" и "Николай") и вспомогательный транспорт ("Михаил").

На "Константине", которым управлял Бутаков, поэта разместили в офицерской каюте.

Тарас Григорьевич называл адмиральского сына Алексея Бутакова своим спасителем и братом.

Научная экспедиция на Аральское море для исследования и гидрографического описания водных просторов Средней Азии была весьма успешной: исследовано 64 000 кв. км площади моря, открыты новые острова, обнаружены залежи каменного угля. При этом Шевченко создал сотни рисунков, чертежей, наглядно отражавших проведенные моряками исследования. А Бутаков за открытие островов и создание первой карты Аральского моря был избран действительным членом Императорского Русского географического общества и почетным членом Берлинского географического общества.

Алексей Иванович стремился помочь рядовому Шевченко и хлопотал о присвоении ему "за заслуги в создании карты и альбома рисунков" Арала звания унтер-офицера. Увы, этого не случилось. В Российском государственном архиве Военно-Морского флота хранятся документы 1850 года - о наложении взыскания и строжайшего выговора на капитан-лейтенанта А.И. Бутакова "за упущение по наблюдению за участником его экспедиции Т.Г. Шевченко". В доносе сообщалось, что рядовой Шевченко вел "с некоторыми лицами переписку, рисовал и иногда ходил в партикулярном платье".

P.S.

Увы, изготовленный из гипса памятник Тарасу Шевченко простоял лишь до 1926 года. Но уже 160 лет место захоронения поэта на Смоленском православном кладбище в Петербурге остается почитаемым - здесь поклоняются памяти и читают стихи поэта, который был тесно связан с Россией двадцать семь лет своей недолгой жизни.