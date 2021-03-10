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Актер из "Начальника Чукотки" Иосиф Конопацкий умер в Норвегии

Новости
    10.03.2021, 10:46
Текст:   Олег Усков

Советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет 8 марта. Об этом на своей Facebook-странице сообщила его дочь, актриса театра "Балтийский дом" Ирина Конопацкая.

"Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…", - написала она.

Конопацкий скончался в норвежском городе Тронхейм, где проживал в последние годы.

Иосиф Николаевич Конопацкий родился 4 октября 1925 года в Ленинграде, где его отец, выходец с Западной Украины, после Октябрьской революции работал снабженцем, а в 30-е годы был репрессирован и провел четверть века в лагерях на Севере. При этом мать-портниха вместе с сыном последовала за осужденным в Котлас (ныне - Архангельская область). В Котласе Иосиф Конопацкий и начал свой творческий путь, пройдя все этапы работы в театре - помогал художникам, осветителям, реквизиторам, а в 1940-м стал актером.

В 1944-м Конопацкий перебрался в Москву и поступил в Оперно-драматическую студию имени Станиславского, которую окончил в 1947 году и был зачислен в ее труппу. С 1948 по 1954 год - актер Рижского русского театра имени Чехова, Тбилисского драматического театра имени Грибоедова, Иркутского драматического театра.

В 1954-м вернулся в Ленинград, где стал работать в Ленинградском Новом театре (с 1955 года это театр имени Ленсовета). В 1970 году перешел в театр имени Комиссаржевской, где служил до ухода на пенсию в 2000-м.

На экранах - с 60-х. В числе работ - ленты "713-й просит посадку", "День счастья", "Идя на грозу", "Начальник Чукотки" (тов. Глазков), "Ход белой королевы", "Не болит голова у дятла" (Фёдор Кузьмич), "Рожденная революцией", "Стоговы", "17 мгновений весны".

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