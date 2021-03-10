В мире к сотовым сетям подключены уже 8 млрд устройств, при этом свыше 220 млн девайсов из них - к сетям пятого поколения. Об этом говорится в ежегодном аналитическом отчете компании Ericsson. Количество новых подключений в 5G-сетях в четвертом квартале 2020 года составило 70 млн. Услуги подключения к 5G-сетям предоставляют уже 130 операторов в мире.

Вырос спрос на смартфоны - продажи достигли 390 млн в четвертом квартале 2020 года. На них приходится уже 77% подключений в мобильных сетях. При этом мобильный трафик за год увеличился на 51% - до 60 эксабайт в месяц. Люди стали чаще использовать смартфон для того, чтобы смотреть видеоролики.

"По данным исследования Vertiv и STL Partners, глобальный трафик 5G значительно превысит 3G/4G уже в 2025 году, - говорит Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и Беларуси. - С приходом 5G увеличится скорость передачи данных, что позволит загружать фильм в разрешении Full HD буквально за несколько секунд, а также играть онлайн в виртуальной реальности без сетевых задержек".

Кроме того, аналитики отмечают снижение подключений пользователей к устаревшим технологиям, например GSM/Edge. С точки зрения рядового пользователя, сети 5G обладают огромным потенциалом даже в хорошо известных прикладных областях, полагает Антон Палагин, менеджер по стратегии IBM в области 5G. "Здесь и возможность скоростного беспроводного доступа в интернет за пределами крупных городов, а также новые услуги, такие как развлечения с использованием дополненной и виртуальной реальности, доставка контента в самом высоком качестве вне зависимости от географического положения пользователей", - говорит он. По его словам, для более сложных областей будущего, таких как автономные такси или курьерские службы, бесконтактные услуги, роботизация и многое другое, 5G станет ключевым элементом инфраструктуры, без которого невозможно это будущее реализовать.

Есть три отрасли, которым сети 5G принесут наибольшую выгоду. "Согласно прогнозам, к 2030 году промышленный сектор может получить прибыль до 730 млрд долларов благодаря использованию 5G для расширенного профилактического обслуживания и автоматизации, - говорит Харитонов. - Похожую картину мы будем наблюдать в индустриях транспорта и логистики, доходы которых вырастут на 280 млрд долларов в результате внедрения транспортной инфраструктуры и сервисов автоматизированной доставки товаров на дом".

При этом из-за внедрения 5G могут возрасти затраты компаний на электроэнергию. Инновационным сетям необходимо гораздо больше энергии из-за повышенной плотности сетевого трафика и сильной нагрузки на сеть. "Операторы связи могут решить эту проблему двумя способами: использовать передовые подходы для достижения энергоэффективности в инфраструктурах или стимулировать клиентов к внедрению аналогичных сервисов", - уверен Антон Палагин.

В Москве развернута первая в России пользовательская сеть 5G, сообщает МТС. Она работает в диапазоне 4,9 ГГц и на скоростях до 1,5 Гбит/с. Сеть нового поколения доступна на Лубянской площади, Никольской улице, в Никольском пассаже, на Москворецкой набережной, Большом Москворецком мосту, в парке "Зарядье" и других популярных у москвичей и туристов местах. Самостоятельно подключиться к сетям 5G пока не получится - при приближении к зоне действия сети абонент получит SMS-уведомление с предложением активации доступа к 5G.

До этого российские сотовые компании разворачивали только демонстрационные зоны 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

Сотовые сети пятого поколения в России предлагается строить в диапазоне 4,7-4,9 ГГц. Но из-за этого в полной мере ими не смогут воспользоваться жители приграничных районов со странами НАТО: в странах Североатлантического альянса данные частоты используются военными. Например, проблемы с доступом к 5G могут возникнуть у жителей Калининградской, Ленинградской, Псковской областей.

В Европе и США "золотым стандартом" для 5G считается диапазон 3,4-3,8 ГГц, который используется абсолютным большинством сетей. Но в России его уже используют минобороны, ФСО и "Роскосмос". Преимущество этого диапазона заключается в том, что он требует меньшего количества базовых станций, чем уже выделенный российским сотовым операторам стандарт 4,8-5 ГГц. Масштабное развертывание сетей пятого поколения в России запланировано на 2023 год. А к 2024 году должны появиться первые коммерческие сети в городах-миллионниках.

Подключиться к 5G смогут только обладатели современных флагманских смартфонов, которые поддерживают практически весь набор популярных частотных диапазонов. "Только в бюджетных моделях можно сталкиваться с отсутствием поддержки отдельных диапазонов", - объясняет телеком-эксперт Алексей Бойко. При этом владельцы линейки iPhone 12 пока не смогут этого сделать - нужно, чтобы компания Apple активировала 5G в России программным способом.