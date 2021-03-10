Глава администрации Сянгана поддержала изменения избирательной системы

Как пояснил недавно заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь, в стране планируется усовершенствовать механизм формирования и численность состава коллегии выборщиков Сянгана. По его словам, этот орган по-прежнему будет голосовать за главу администрации района, но на него будет возложена новая функция - избрание "подавляющей доли" членов Законодательного совета и контроль над процессом выдвижения кандидатур.

Линь-Чжэн Юээ сказала, что будет поддерживать процветание и стабильность в Сянгане на основе более эффективной интеграции развития Особого автономного района с программой общегосударственного развития в рамках 14-го пятилетнего плана. Опубликованный в прошлом году Закон о госбезопасности в Сянгане положил конец хаосу и восстановил порядок в районе, отметила она и добавила, что Сянгану нужно не только социальное обеспечение, но и безопасность политической системы. Совершенствование избирательной системы позволит достичь этих целей.

"Я считаю новое решение центрального правительства удачным итогом. Принятый в прошлом году закон о государственной безопасности Сянгана предотвратил беспорядки и вернул район в нормальное русло развития, обеспечив общественный порядок. А нынешний проект закона о совершенствовании избирательной системы позволит обеспечить политическую безопасность, предотвратив участие радикально настроенных сил в политической жизни Сянгана посредством участия в выборах или вступая в сговор с внешними силами", - заявила глава администрации.

Как мегаполис мирового значения, Сянган продолжит процветать и стабильно развиваться при поддержке всего государства на основе политической стабильности и в условиях общественного порядка. "Многие страны и зарубежные предприятия с оптимизмом смотрят на перспективы развития Сянгана, считая, что в районе существуют неограниченные возможности для экономического роста в ходе реализации плана развития региона Большого залива - Гуандун - Сянган - Аомэнь. Сянган, ориентированный на экспорт, приветствует участие зарубежных предприятий и частных лиц в развитии района", - добавила Линь-Чжэн Юээ.

Говоря о перспективах развития, глава ОАР Сянган выразила мнение, что 14-й пятилетний план социально-экономического развития Китая имеет долгосрочное значение для Сянгана. ОАР будет в полной мере использовать свои возможности, чтобы принять активное участие в общегосударственном развитии. "В 14-й пятилетний план включены установки, связанные с развитием Сянгана, что, на мой взгляд, имеет очень большое значение. В плане предусмотрено, что государство поддерживает создание в Сянгане международного авиатранспортного узла, а также международных центров научно-технических инноваций и хабов культурного обмена. Поэтому в ближайшие пять лет мы будем эффективно использовать возможности и шансы, которые открывает 14-й пятилетний план для роста нашей экономики", - сказала глава администрации.