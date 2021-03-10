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10.03.2021 09:17
Рубрика: В мире

Глава КГБ Беларуси заявил о трех возможных сценариях протестов в марте

Текст: Алла Владимирова

Спецслужбам Беларуси известно о трех сценариях протестов, которые могут пройти 25-27 марта, предполагающих, в частности, столкновения граждан с правоохранительными органами. Об этом сообщил глава КГБ страны Иван Тертель.

Фото: REUTERS
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"Нам достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране… Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции - прим. "РГ") 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе Театра оперы и балета, затем - неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями. Возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью людей и граждан, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий", - заявил Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, второй сценарий предусматривает заявку на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске и последующий вывод людей на несанкционированную акцию "с эмоциональным подогревом" и попытками спровоцировать действия правоохранительных органов в центральных районах города. По третьему же сценарию в случае отказа в ответ на заявку начнется отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты и их координаторов с последующим призывом на несанкционированные акции и столкновения с правоохранителями в центральной части города, заявил Тертель.

"Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - отметил глава КГБ.

При этом он добавил, что первый сценарий разрабатывается за рубежом с участием в том числе представителей оппозиции, которые в свое время покинули Беларусь. "Крайними" по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров Григорий Костусев, Юрий Губаревич и другие лица, а также координаторы домовых чатов.

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"Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций", - сообщил Тертель.

Он также отметил, что в данный момент покинувшие Беларусь и обосновавшиеся в ЕС оппозиционеры "серьезно конкурируют" между собой за финансовые потоки. По его словам, за рубежом сложилось уже несколько так называемых "политэмигрантских центров, подрывных центров", где находятся покинувшие страну оппозиционеры и которые содержатся за счет иностранных спецслужб.

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