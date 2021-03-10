Постановление правительства Республики Хакасия от 9 марта 2021 года № 103 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Новости

Над США и Канадой пролетел метеор 15:46
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя 15:40
Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля 15:40
Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V" 15:32
Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом 15:31
Путин проведет совещание по инвестклимату 15:17
Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 15:07
В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист 15:04
Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе 15:02
В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья" 15:00
83-летняя пенсионерка из Челябинска попала на обложку журнала Vogue 14:59
Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике 14:59
Петербургский суд вынес запрет на несколько японских аниме 14:45
Франция начала первые в истории Евросоюза военно-космические учения 14:36
Автономия вузов будет расширена 14:32
Детским школам искусств повысили статус 14:24
На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка 14:24
В Нижегородской области построят первый автомобильный мост из алюминия 14:06
Сильные морозы в Москве продержатся до конца недели 14:03
Росприроднадзор проверит мероприятия по оздоровлению Волги 13:53
Росгвардия призвала разобраться с подделкой документов журналистов на незаконных акциях 13:53
Вынесен приговор обвиняемому в насилии над полицейским на незаконной акции 13:47
Минприроды объяснило, когда экологическая информация может быть скрыта 13:39
"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз к выборам в Госдуму 13:37
Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 марта 2021 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 9 марта 2021 года № 103 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в абзац первый подпункта 1 пункта 4 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января по 24 января 2021 года, с 25 января по 07 февраля 2021 года, с 08 февраля по 21 февраля 2021 года, с 22 февраля по 07 марта 2021 года, с 08 марта по 21 марта 2021 года, с 22 марта по 04 апреля 2021 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией