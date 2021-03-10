"Яндекс" запустил сервис для оплаты покупок в интернете

"Яндекс" запустил сервис Yandex Pay. Он позволяет оплачивать покупки в интернете, не вводя данные карты на сайте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данные карты хранятся в аккаунте "Яндекса" в зашифрованном виде. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков. Отмечается, что можно добавить сразу несколько карт, а во время оплаты выбрать, с какой из них будут списаны деньги.

Сервис доступен только на сайтах - поддерживается большинство популярных браузеров. Кнопка оплаты доступна тем пользователям, кто привязал банковскую карту к аккаунту "Яндекса" и авторизовался. В компании обещают, что в дальнейшем с помощью Yandex Pay можно будет оплачивать покупки в мобильных приложениях и в офлайне. Сейчас оплачивать товары в сети можно, например, с помощью Google Pay.