Будучи китайской глобальной телевизионной сетью, телеканал CGTN стремится предоставлять аудитории всего мира точную, своевременную и объективную информацию, интересные программы и непредвзятый взгляд на мир. CGTN обязан объективно и правдиво освещать мировые новости с точки зрения Китая. Это то, чего ожидают от телеканала зрители, и что отвечает общественным интересам.

В CGTN считают репортажи англоязычного спутникового новостного канала о насильственных действиях оппозиции в ОАР Сянган в 2019 году правдивыми, точными и беспристрастными, а наказание со стороны британского медиарегулятора за объективное освещение о реальности - несправедливым.

Что касается инцидента с участием Хань Фэйлуна, Гуй Минхая и Чжэн Вэньцзе, то CGTN объективно представил исходную ситуацию и взгляды обеих сторон. В CGTN считают необоснованными и несправедливыми окончательное решение и наказание со стороны Ofcom. Есть основания полагать, что за вышеупомянутыми случаями стоят определенные международные организации и антикитайские силы, которые пытаются искусственно препятствовать новостным репортажам китайских СМИ за рубежом. Мировое сообщество хочет услышать голос Китая, дать миру четко понять его позиции и увидеть правду в море дезинформации.

CGTN всегда придает большое значение соблюдению нормативных требований заинтересованных стран и надеется на справедливое и прозрачное сотрудничество. Телеканал будет продолжать сотрудничать с местными регулирующими органами в сфере вещания в выполнении международных обязательств, стремясь внести позитивный вклад в укрепление связей и улучшение взаимопонимания, а также углубление доверия между народами Китая и всего мира.