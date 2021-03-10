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10.03.2021 16:19
Рубрика: В мире

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Текст: Диана Ковалева

Вторая противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".

Фото: Илья Изотов/РГ
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По его информации, швартоваться корабли начали примерно в 11:00 (12:00 по Москве). Это первый заход натовских кораблей в Одессу в этом году.

Флагманом группы стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Вместе с ним в порт вошли турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир группы - капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Ожидается, что в среду пройдет протокольная встреча командного состава группы с командованием украинских военно-морских сил.

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