Латвия возобновит авиасообщение со странами, не входящими в ЕС

Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение со странами, которые не входят в ЕС. В их числе и Россия. Будут также разрешены чартерные рейсы.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства. Такой шаг объясняется тем, что власти Эстонии и Литвы разрешили перелеты в третьи страны, а жители Латвии используют эти государства как транзитные, передает РИА Новости.

Латвия запретила международные пассажирские перевозки с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. До этого полеты в Россию из Латвии и обратно осуществлялись ежедневно.