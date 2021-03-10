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Мишель Уильямс сыграет мать Стивена Спилберга у Стивена Спилберга

Новости
    10.03.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стяжавшая множество наград и номинаций сорокалетняя американская актриса Мишель Уильямс может сыграть ведущую женскую роль в новом проекте Стивена Спилберга.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, речь идет о глубоко личной картине, пока безымянной, частично автобиографической - вдохновленной годами детства, что прошли у Спилберга в Аризоне.

Согласно инсайдерской информации, Уильям в настоящее время ведет переговоры насчет роли, основанной на образе матери режиссера.

Съемки должны стартовать летом. Премьера - 2022-й.

Фото: kino-teatr.ru
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Отмечено, что новая картина - первая с "Искусственного разума" 2001-го, где Стивен поработает над сценарием. Соавтором выступит Тони Кушнер, трудившийся у Спилберга над "Мюнхеном" и "Линкольном".

О том, что проведенное в Аризоне детство стало источником вдохновения для многих его картин, Стивен Спилберг заявлял неоднократно.

Напомним: ближайший проект Спилберга-режиссера - обещанное к премьере на конец этого года новое прочтение "Вестсайдской истории", сценарий которого также написал Кушнер.

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