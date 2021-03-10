На острове Ольхон состоялся фестиваль Olkhon Ice Fest

С 20 по 22 февраля на Байкале, на острове Ольхон, прошел второй фестиваль Olkhon Ice Fest, кульминацией которого стал конкурс ледовой скульптуры. Темой конкурса объявили "Трансформацию мира".

Организаторы получили более пятидесяти заявок от мастеров-ледорезов из многих стран. Для участия были выбраны восемь сильнейших команд - 16 человек. Поскольку из-за ограничений границы все еще закрыты, на Ольхоне в этом году собрались лишь российские скульпторы. Чтобы привлечь больше интересных авторов, организаторы провели еще и онлайн-конкурс эскизов. Работы для него отправили мастера из Египта, Германии, Беларуси, Франции, Казахстана.

Победителей определяло жюри, куда вошли профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы. Конкурс эскизов выиграли участники из Франции - Dominika Jarczok (Доминика Ярчок) и Samuel Girault (Самуэль Жиро). А приз за лучшую скульптуру увезла в Екатеринбург команда "Край льда" - Матвей Ваваев и Сергей Николаев. Они изваяли песочные часы, в верхней части которых - лицо младенца, в нижней - старика. А настоящая жизнь - в узком горлышке, где песчинки задерживаются на мгновение перед тем, как упасть в Вечность.

- Мы сделали все возможное, чтобы Olkhon Ice Fest состоялся. Обеспечили санитарные нормы, прошли все согласования. C организацией культурной программы нам помогла администрация Ольхонского района. Ведь наша визитная карточка - это сочетание глобальных трендов и национальных традиций. Нас поддержал крупный и малый бизнес. Одним из спонсоров стал бренд байкальской воды Legend of Baikal, - рассказал председатель оргкомитета фестиваля Семен Майор, руководитель туркомпании "Ольхон Скай", организатора Olkhon Ice Fest. - В итоге гостей в этот раз было вдвое больше прошлогоднего.

Кстати

Olkhon Ice Fest дебютировал в Девятой национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2020 году. И стал победителем в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры".

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