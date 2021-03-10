Первый модернизированный Ту-160 передали на предварительные испытания

Для предварительных испытаний передан первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.

Как сообщили в госкорпорации Ростех, самолет будет выполнять программу испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском.

Для прохождения испытаний самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. "Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний", - отметили в Ростехе.

Там рассказали, что Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием. Это позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет уже прошел стадию заводских испытаний.