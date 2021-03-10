Песков: Место встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам

Вопрос о том, где пройдет следующая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будет согласован между Москвой и Анкарой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, возможен ли визит президента Турции в Россию или, напротив, Владимира Путина в Турцию для проведения встречи, Песков отметил, что "это еще не ясно" и "будет согласовываться по дипканалам".

Провести такую встречу лидеры России и Турции условились ранее в ходе телемоста, приуроченного к началу строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую".