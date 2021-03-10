Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Президент России не отвергает встречи, которые могут быть полезными и результативными, но они должны быть хорошо подготовлены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к двусторонним переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более те, которые могут быть результативными и принести пользу всем, напомнил Песков. Российский президент - сторонник диалога, подчеркнул он, добавив, что именно Путин приложил немало усилий для поисков урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена", - продолжил пресс-секретарь президента. И здесь лучшей подготовкой должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей - в Минске и в Париже, считает он.