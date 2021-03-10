Песков сообщил, что у него нет информации о новом плане урегулирования в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что у него нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе. Ранее в СМИ появились заявления главы офиса украинского президента Андрея Ермака на эту тему.

- Я не имею никакой информации о существовании такого плана, - цитирует ТАСС слов Пескова.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал возможную встречу лидеров "нормандской четверки". Он заявил о том, что встреча не прорабатывается, так как не были выполнены условия, необходимые для ее проведения.