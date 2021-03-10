Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет

Ограничения по коронавирусу, которые в субъектах Федерации вводили для людей старшего возраста, могут быть сняты в зависимости от эпидеимиологической ситуации в конкретном регионе.

"Сейчас по эпидситуации, это в самом деле возможно, снимают ограничения для людей 60+", - приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой на комитете Государственной Думы.

При этом она отметила, что те люди, которые практически год находились в самоизоляции, в первую очередь нуждаются в вакцинации от COVID-19.