Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID

Для детей массовая вакцинация от коронавируса необязательна, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в отличие от взрослых дети легко переносят заболевание и у них достаточно быстро вырабатывается иммунитет даже при отсутствии симптомов.

"Детей мы пока не прививаем, - заявила глава Роспотребнадзора на заседании комитета ГД по охране здоровья. - Нужды для массовой иммунизации детей нет".

Она напомнила, что на сегодняшний день в России уже созданы три вакцины от COVID-19, идет наращивание объемов их выпуска.

Ранее ВОЗ сообщила о выявлении "британского" штамма коронавируса еще в пяти странах только за последнюю неделю. Теперь география вируса расширилась до 111 государств, а обнаруженного в ЮАР 501Y.V2 - до 58. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные тест-системы для выявления коронавируса способны определить практически все штаммы.