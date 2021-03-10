Путин поручил усовершенствовать систему оплаты труда бюджетников

Кабмин должен усовершенствовать систему оплаты труда работников этих организаций. Во-первых, дать толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе. Во-вторых, издать разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников и обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу с руководством и работниками.
Еще Владимир Путин поручил скорректировать показатели эффективности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения предусмотренных майским указом целевых показателей оплаты труда работников.
Доклад нужно подготовить до 20 апреля.
До 10 апреля надо представить предложения об установлении и дифференциации в регионах окладов, ставок зарплат научных работников в зависимости от должности и квалификации.