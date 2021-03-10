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10.03.2021 10:31
Рубрика: Власть

Путин поручил усовершенствовать систему оплаты труда бюджетников

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству устранить причины, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда бюджетников, установленные майским указом 2012 года.

Кабмин должен усовершенствовать систему оплаты труда работников этих организаций. Во-первых, дать толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить его соотношение со средней зарплатой в регионе. Во-вторых, издать разъяснения по вопросам оплаты труда бюджетников и обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу с руководством и работниками.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил до 20 апреля доложить о зарплатах бюджетников

Еще Владимир Путин поручил скорректировать показатели эффективности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения предусмотренных майским указом целевых показателей оплаты труда работников.

Доклад нужно подготовить до 20 апреля.

До 10 апреля надо представить предложения об установлении и дифференциации в регионах окладов, ставок зарплат научных работников в зависимости от должности и квалификации.

Власть Работа власти Президент Система оплаты труда бюджетников

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